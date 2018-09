Senatorul american John McCain, veteran de razboi, a fost inmormantat duminica intr-o ceremonie privata la care au luat parte prieteni si familia, transmite dpa. McCain, care a fost capturat si torturat in timpul razboiului din Vietnam, a fost ingropat cu onoruri militare la cimitirul Academiei Navale a SUA din Annapolis. Foto: (c) Susan Walsh / AP Ceremonia de duminica a marcat finalul unei saptamani de doliu pentru fostul pilot de lupta care a murit de cancer cerebral, la finalul saptamanii trecute, la varsta de 81 de ani. McCain a fost omagiat mai intai in statul pe care il reprezenta, Arizona,…