- Mama fostului lider rus al opoziției a mers din nou de dimineața la mormantul lui Navalnii, acoperit de flori și coroane, la cimitirul Borisovo din sudul Moscovei. Ea a fost insoțita de mama Iuliei Navalnaia, vaduva disidentului mort intr-un penitenciar din Siberia. Alaturi de ele, sute de rusi i-au…

- Mama liderului opoziției ruse Alexei Navalnii a vizitat mormantul acestuia, la o zi dupa ce mii de ruși au riscat sa fie arestați pentru a-i aduce un omagiu luptatorului anticorupție la inmormantarea acestuia.

- Mii de susținatori ai lui Alexey Navalnii au venit vineri, 1 martie, la cimitirul Borisovskoye din Moscova pentru a-i aduce un omagiu și a depune flori la mormantul sau. Poliția a declarat ca cimitirul care in mod normal se inchide la ora 17.00 va ramane deschis mai mult timp pentru a oferi mai multor…

- Astazi a avut loc inmormantartarea lui Alexei Navalnii, un eveniment extrem de trist pentru cei care l-au cunoscut. Au participat o mulțime de oameni, care l-au condus pe ultimul drum in ropote de aplauze. Sotia opozantului lui Putin a lipsit de la funeralii, dar a transmis un mesaj dur pentru cei pe…

- Mama opozantului rus Alexei Navalnii spune ca a fost lasata sa vada trupul neinsuflețit al fiului sau, la morga spitalului din Salekhard, insa autoritațile ruse au amenințat-o și i-au cerut sa fie de acord cu inmormantarea in secret a lui Navlanii. „Vor sa ma duca la marginea unui cimitir, la un mormant…

- Noi informații in cazul morții lui Alexei Navalnii! Comisia Europeana a luat o decizie de ultima ora. Peter Stano, purtatorul de cuvant al instituției, spune ca nu este necesara o ancheta penala in ceea ce privește cauza decesului opozantului rus.

- Dupa moartea lui Alexei Navalnii, apar numeroase controverse. Dupa ce ieri, nu se știa unde anume se afla trupul neinsuflețit al opozantului rus, astazi, circula informații potrivit carora cadavrul acestuia este pazit la morga de politisti, iar medicii nu au voie sa ii faca autopsie.

- Poliția din marile orașe ale Rusiei a inceput arestarile in randul oamenilor care au mers sa depuna flori, in memoria lui Alexei Navalnii. S-a semnalat o prezența semnificativa a poliției in capitala Moscova in aceasta seara, in timp ce rușii depun flori pentru liderul opoziției la un memorial in…