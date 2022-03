Senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș: PNL a reușit să desființeze Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ)! PNL a reușit sa desființeze Secția Speciala de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), un obiectiv asumat in fața romanilor. „Proiectul elaborat de Ministrul Justiției Catalin Predoiu a fost adoptat astazi in Senat, marcand astfel un moment important pentru justiția din Romania. Urmatorul pas pe care il avem de facut este repararea pachetului de legi din justiție. Desființarea concreta și ireversibila a structurii de parchet care a funcționat ca instrument de intimidare a magistraților, soluționeaza cea mai urgenta problema a sistemului judiciar. De acum, dosarele vor fi instrumentate… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a aprobat, luni, proiectul de lege pentru desființarea Secției Speciale. Proiectul de lege pentru desființarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie a fost adoptat, luni, cu 205 voturi „pentru”, 90 „impotriva” și o abținere. Proiectul de desființare a SIIJ, initiat…

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a avizat favorabil, cu 18 voturi „pentru”, 7 „impotriva” și nici o abținere, Raportul privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Proiectul de lege va fi trimis acum la votul final al deputaților. Proiectul de lege, initiat…

- In contextul dezbaterilor publice privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), Direcția Naționala Anticorupție aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Direcția Naționala Anticorupție s-a exprimat in mod ferm și constant pentru desființarea SIIJ și revenirea…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, va avea, incepand de la ora 12.30, o conferința de presa, iar conform surselor noastre va lansa in dezbatere publica proiectul privind desființarea Secțieii de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Proiectul ministrului Justiției vine cu o soluție…

- Catalin Predoiu a anuntat ca in luna februarie va fi inaintat Guvernului proiectul de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, iar pana la finalul lunii martie va trece de Parlament. Ministrul Justitiei a punctat faptul ca solutia gasita va fi una agreata de CSM, partide si…

- Catalin Predoiu a anuntat ca in luna februarie va fi inaintat Guvernului proiectul de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, iar pana la finalul lunii martie va trece de Parlament. Ministrul Justitiei a punctat faptul ca solutia gasita va fi una agreata de CSM, partide si…

- Iuliana Scantei, sefa Comisiei juridice din Senat, sustine ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie trebuie sa devina o prioritate a clasei politice, mai ales ca scopul initial al acesteia a fost „deturnat deturnat sub influenta unor fosti lideri ai PSD”. In prezent, initiativa…