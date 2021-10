Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Cristi Berea sustine ca, în loc de afirmatii lacrimogene pe tema pandemiei, presedintele Klaus Iohannis trebuia sa anunte decizii ferme pentru perioada urmatoare, dar si sa vina cu o solutie urgenta pentru a debloca actuala criza politica, poitrivit News."Faptul ca pandemia…

- Copreședintele AUR, George Simion, afirma ca i-a transmis președintelui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, sa îi ceara demisia lui Florin Cîțu din funcția de premier interimar: "A avut un rictus când am facut propunerea"."Cât ramâne premier…

- Florin Cițu, despre demisia lui Ludovic Orban: „Nu la mine trebuie sa-și dea demisia”. Șefia Camerei Deputaților va ramane liberalilor și va fi ales un interimar Florin Cițu, despre demisia lui Ludovic Orban: „Nu la mine trebuie sa-și dea demisia”. Șefia Camerei Deputaților va ramane liberalilor și…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca numarul cazurilor Covid-19 o sa fie in creștere in perioada urmatoare. „Este greu de estimat care o sa fie evoluția și amploarea valului patru. Cert este ca in momentul de fața vazand datele actuale rata de creștere este…

- Primarul Vergil Chitac a convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si a decis inasprirea masurilor de protectie pentru perioada urmatoare.Incidenta imbolnavirilor cu noul coronavirus este in crestere la Constanta, motiv pentru care primarul Vergil Chitac a convocat Comitetul Local pentru Situatii…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a dat detalii, marți dupa-amiaza, dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis și a spus ca miniștrii formațiunii nu se joaca cu demisiile. "Nu știam ce o sa discut cu președintele, am dat curs firesc invitației. Speram sa-și exercite rolul de arbitru,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, anunța ca Romania se așteapta la un numar de aproximativ 2.000 de cazuri noi Covid-19 zi de zi la jumatatea lunii septembrie. „Suntem in plina pandemie. Persoanele care nu au imunitate au cel mai mare risc de infectare in perioada…

- Carfix, prima aplicație romaneasca care digitalizeaza 100% procesul de constatare a daunelor auto, lansata anul acesta și descarcata de 4.800 de utilizatori, ar putea avea 30.000 de descarcari pana la finalul anului, considera Sorin Iacob, directorul...