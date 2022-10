Senator PSD Ovidiu Puiu: „Tranziție justă înseamnă trecere la ceva mai bun, nu condamnare la sărăcie energetică!” „Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistica (INS), in primele opt luni din 2022, Romania a importat 337.400 tep carbune net, cu 13,5% mai mult fața de cantitatea importata anul trecut in același interval. INS arata totodata și o creștere de 1,7% a producției de carbune raportat la perioada similara, semn ca Romania, inainte chiar de sosirea iernii, nu are suficiente resurse alternative care sa satisfaca cererea. Situația este cvasi-similara in majoritatea statelor europene. Confruntate cu cea mai severa criza energetica a ultimelor decenii, țari precum Germania, Olanda, Franța,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

