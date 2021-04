Stiri pe aceeasi tema

- Liliana SBIRNEA, senator PSD Nu trece saptamana fara ,,valsul” stangaci și pagubos al celor de la guvernare cu cel mai controversat ministru pe care l-au avut vreodata guvernarile de Dreapta. Povestea „Sufletelor moarte”, reeditarea binecunoscutului roman al lui Gogol in varianta voiculesciana, ne da…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, demis saptamana aceasta de premierul Florin Cițu, susține, vineri dimineața, o conferința de presa, in condițiile unor tensiuni mari in coaliția de guvernare. Alianța USR-PLUS spune ca premierul nu mai are susținerea ei din cauza demiterii lui Voiculescu.…

- Liberalii iau in calcul ca protocolul Coaliției de guvernare PNL-USR PLUS-UDMR sa fie completat cu prevederi legate de revocarea miniștrilor, ca posibila varianta de depașire a conflictului din Guvern. Protocolul coaliției de guvernare conține doua linii roșii de netrecut: 1. Fiecare…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca Florin Cițu nu mai are susținerea USR PLUS dupa ce premierul a luat decizia sa-l demita pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune…

- Copresedintele AUR George Simion sustine ca actuala guvernare este "un sat fara caini" in care nu stie stanga ce face dreapta si ca guvernanti impun masuri restrictive pe care ei nu le respecta, dar au asteptari de la romani sa faca acest lucru, referindu-se la imaginile in care ministrul Sanatatii,…

- Mai multi intelectuali romani si zeci de lideri din societatea civila au transmis miercuri o scrisoare adresata liderilor PNL, UDMR si USR-PLUS in care cer reprezentantilor guvernului sa inceteze orice contact cu membrii AUR. Semnatarii spun ca ca deschiderea catre dialog pe care au manifestat-o in…