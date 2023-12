Senatoarea Diana Șoșoacă cucerește TikTok-ul cu o interpretare surprinzătoare a Katiușei In ultimele zile, o noua fațeta a senatoarei Diana Șoșoaca a captat atenția pe rețeaua de socializare TikTok, unde un clip ce o prezinta interpretand cu talent și intonație a celebrului cantec tradițional din Rusia – „Katiușa” a devenit viral. In ciuda reputației sale controversate și a pozițiilor politice neconvenționale, Diana Șoșoaca a demonstrat o latura surprinzatoare, cantand cu grație și exprimandu-se cu emoție in timp ce interpreta melodia rusa. Clipul, care a fost distribuit masiv pe TikTok, a adunat rapid sute de mii de vizualizari și sute de comentarii. Aceasta abordare inedita a senatorului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

