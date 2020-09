Senatorul Daniel Breaz a anuntat marti, in plenul Senatului, ca va activa ca senator independent, neafiliat niciunui grup parlamentar, dupa ce a demisionat recent din PSD. "Avand in vedere demisia mea din PSD, vreau sa anunt ca incepand de astazi voi activa ca senator independent, neafiliat niciunui grup parlamentar", a declarat Breaz in plenul Senatului. Pe 21 august, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat plecarea din PSD a trei parlamentari. "E foarte rusinoasa plecarea fiecaruia dintre ei, dar cea mai rusinoasa dintre toate mi s-a parut a domnului Breaz. Imi aduc aminte de un episod…