Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat de Iași și-a anunțat miercuri, 14 februarie, decizia de a pleca din Partidul Social Democrat (PSD). Parlamentarul și-a explicat și hotararea de a parasi tabara social-democrata. Marius Ostaficiuc și-a anunțat decizia prin intermediul unei postari pe Facebook. Deputatul pleaca din randurile…

- Deputatul de Iasi Marius Ostaficiuc a anuntat, miercuri, ca a decis sa plece din PSD, urmand sa se inscrie cel mai probabil in AUR. Marius Ostaficiuc a scris pe Facebook ca a decis sa paraseasca PSD, dupa ce a activat 23 de ani in acest partid, fiind nemultumit de directia in care se indreapta formatiunea,…

- „Nu sunt deloc grabita si nu fac deloc presiuni, nu strang cu usa pe nimeni, nu amenint cu demisia”, a spus președintele PSD București.Gabriela Firea a recunoscut ca a plecat pun pic mai necajita de la discutia cu liderul PSD Marcel Ciolacu.„Recunosc, am plecat pun pic mai necajita de la acea discutie,…

- Marcel Ciolacu, premier al Romaniei și șef al PSD, a declarat ca e optimist ca partidul sau va caștiga toate randurile de alegeri, in caz contrar urmand sa-și depuna mandatul. Social-democratul a precizat, in gluma, ca spera ca nu va avea soarta tradiționala a președinților PSD, care ajung excluși.

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Romania are nevoie de stabilitate politica, el punctand ca, in acest sens, impreuna cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca, au gasit capacitatea de a depasi orgoliile si spera ca exemplul lor sa fie urmat si de

- Cutremur pe scena politica buzoiana, dupa ce deputatul Gabriel Avramescu și senatorul Vlad Pufu și-ar fi dat demisia din fruntea organizației județene a PNL Buzau. Potrivit unor informații de ultim moment, la aceasta ora este in desfașurare o ședința a Biroului Permanent Național al PNL, in cadrul…

- Marcel Ciolacu a lasat de inteles ca si-a trasat deja strategia pentru anul electoral 2024. Premierul Romaniei „joaca tare” si pare foarte sigur ca partidul sau va da lovitura la toate alegerile de la anul. Prim-ministrul a spus ca, in momentul in care va pierde un rand de alegeri, se va retrage din…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a subliniat ca, pentru anul 2024, exista doua lucruri foarte clare pe care le-a stabilit in coaliție. "Avem o datorie, in primul rand, fața de dumneavoastra, de efortul pe care l-ați facut, nu numai in 2023, dar și in 2