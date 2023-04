Stiri pe aceeasi tema

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la inceputul Saptamanii Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos a fost facut public de catre reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului. Saptamana Patimilor ne aduce aminte de Patimile, Rastignirea si Ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii…

- In 2023, Floriile pica pe data de 9 aprilie. Sarbatoarea are o insemnatate aparte pentru ca marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. In același timp, potrivit tradiției, in Duminica Floriilor sunt celebrați cei care poarta nume de flori.

- Simbolul in forma de pește este foarte puțin cunoscut, dar acest semn poate fi vazut des pe foarte multe obiecte. Cuvantul grecesc pentru pește este "ichthys". Inca din secolul I, creștinii au facut un acrostih din acest cuvant: Iesous Christos Theou Yios Soter, adica Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,…

- Buna vestire sau popular, Blagovestenia este sarbatoarea care ne amintește de ziua in care Fecioara Maria a fost anunțata de catre Arhanghelul Gavril ca il va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Este sarbatorita in fiecare an pe data de 25 martie și este marcata in calendarul creștin ortodox cu cruce roșie.…

- Ce inseamna, de fapt, gestul controversat cu degetul la nas facut de Elena Udrea, cu diverse ocazii? Int-un interviu acordat din inchisoare in exclusivitate Realitatea PLUS, Elena Udrea a explicat de ce a facut semnul."Eu am spus doar jumatate de adevar. In mod real, gestul l-am aflat de la fostul meu…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Sfintiti Mc. Pamfil preotul si Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul ConstantinopoluluiGreco-catoliceSf. m. Pamfil si cei impreuna cu elRomano-catoliceSs. Pamfil si ins., m.Sfintii Mucenici Pamfil, preot, si Valent, diacon, sunt pomeniti in calendarul crestin…

- Pe langa faptul ca toaca este un instrument muzical folosit in biserici și manastiri, semnificația și istoria sa sunt mult mai vechi, sunetul produs fiind asociat cu batutul piroanelor in mainile și picioarele lui Iisus Hristos.

- Creștinii ortodocși sarbatoresc astazi Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului Dumnezeu și Mantuitorului nostru Iisus Hristos și pe Ierarhul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei - unul dintre cei mai importanți parinți ai Bisericii Ortodoxe.