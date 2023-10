Semne că Europa s-a cam săturat să susțină Ucraina Uniunea Europeana (UE) se confrunta cu un ”moment critic”, dupa schimbarile politice din Statele Unite si Slovacia, care ameninta sustinerea UE si NATO a Ucrainei impotriva Rusiei, avertizeaza luni, la Kiev, ministrul lituanian de Externe Gabrielius Lansbergis, relateaza CNN. Ministrii de Externe ai UE s-au reunit luni la Kiev pentru a transmite un ”mesaj foarte clar, ca Europa se afl alaturi alaturi de Ucraina”, a subliniat el. Congresmeni americani au decis sambata sa nu includa un ajutor in valoare de sase miliarde de dolari cerut de Kiev intr-un acord provizoriu in vederea evitarii unei paralizii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

