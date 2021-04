Semnătura electronică poate fi folosită în relaţiile de muncă Guvernul a adoptat, miercuri, o OUG pentru digitalizarea raporturilor de munca si a introdus posibilitatea folosirii semnaturii electronice avansate sau calificate la incheierea contractului individual de munca, a actelor aditionale la acesta, dar si pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/dcumentelor din domeniul relatiilor de munca. Semnatura electronica va fi insotita de marca temporala calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, informeaza Hotnews . Ministerul Muncii a transmis, miercuri, ca decizia Executivului ”sprijina flexibilizarea si adaptarea relatiilor de munca la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

