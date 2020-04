Stiri pe aceeasi tema

- Romania a emis 200.000 de amenzi in mai puțin de o luna pe numele celor care nu au respectat restricțiile impuse pentru a stopa raspandirea coronavirusului. Potrivit BBC News, amenzile ”relativ mari”, aplicate intre 24 martie și 19 aprilie, se ridica la 78 de milioane de euro, o suma care ar fi egala…

- Furnizorii de servicii de comunicații Orange și Vodafone au achitat fiecare marți, 31 martie, contravaloarea în lei a sumei de 30 milioane euro pentru prelungirea licentelor pe care le dețin în banda de 2100 MHz și în care furnizeaza acum servicii 3G, a anunțat Autoritatea de reglementare…

- Jumatate din cei 129 de angajați ai Aeroportului Iași vor intra in șomaj tehnic, a anunțat luni, directorul aerogarii, Catalin Bulgariu, pierderile inregistrare in aceasta luna fiind de șase milioane de lei.”Acum organizam turele pentru ca aeroportul Iasi trebuie sa ramana deschis. Dar jumatate din…

- Peste 300.000 de firme din Romania vor fi afectate de al doilea val al coronacrizei economice, multe dintre ele incepand saptamana cu deciziile de trimitere in șomaj tehnic pentru angajați și, din pacate, cu disponibilizarea unor angajați, arata o analiza Frames. Multe dintre companiile direct afectate…

- Peste 1 milion de angajati risca de intre in somaj din cauza coronavirusului, spun analistii de la Frames. Potrivit acestora, Romania poate intra in recesiune daca nu se iau masuri urgente, transmite Mediafax.Peste 1 milion de angajati din economia romaneasca risca sa intre in somaj sau sa…

- In numai cateva zile, sute de firme, in special din zona serviciilor catre populatie, organizarii de evenimente si din HORECA si-au suspendat activitatea, fapt care va genera consecinte economice semnificative pe lanturile de business, arata o analiza a unei firme de consultanta. #Salvatieconomia trebuie…

- Peste 1 milion de angajati din economia romaneasca risca sa intre in somaj sau sa fie disponibilizati, iar zeci de mii de firme si PFA-uri sa se inchida care urmare a "coronacrizei" care afecteaza deja semnificativ Romania. In numai cateva zile, sute de firme, in special din zona serviciilor…

- Peste 1 milion de romani au renuntat sa se uite la TV in Prime-Time, in doar patru ani, potrivit datelor din luna ianuarie 2020, raportat la ianuarie 2016, anunta paginademedia.ro.In serile de ianuarie, in Prime-Time, numarul romanilor care se uitau la televizor se ducea, in 2016, spre 9,3…