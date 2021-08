Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis Cod Roșu de canicula pentru unele regiuni ale țarii, și portocaliu pentru altele. Temperaturile vor depași 41 de grade la umbra. Ministerul Afacerilor Externe cere cetațenilor romani sa se informeze bine inainte de a pleca in Bulgaria pentru vacanța…

- In aceasta dimineața, un echipaj SMURD din Republica Moldova l-a adus din Bulgaria la Chișinau pe deputatul Oazu Nantoi, care a suportat un traumatism, aflindu-se in regiunea Montana, Bulgaria. Intervenția terestra transfrontaliera a fost efectuata de un echipaj de medici și paramedici SMURD cu o ambulanța…

- Avand in vedere temperaturile ridicate preconizate pentru perioada urmatoare, INSPECTORATUL TERITORIAL de MUNCA Brasov va urmari in actiunile de control si modul in care angajatorii au luat masuri si respecta prevederile Legii nr. 436/2001-pentru aprobarea O.U.G nr.99/2000 privind masurile ce pot fi…

- Incepand cu 1 iunie, romanii nu vor mai avea nicio restrictie de calatorie in Bulgaria, astfel ca interesul pentru vacantele in Bulgaria s-a triplat, iar pentru litoralul bulgaresc exista multe oferte cu reduceri de 30-40% sau chiar pana la 50% in iunie, arata datele touroperatorului Travel Planner,…

- Vacanța in Grecia și Bulgaria: Turiștii romani care au facut Covid pot intra in cele doua țari fara test PCR sau adeverința de vaccinare. Ce documente trebuie sa prezinte Vacanța in Grecia și Bulgaria: Turiștii romani care au facut Covid pot intra in cele doua țari fara test PCR sau adeverința de vaccinare.…