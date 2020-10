Stiri pe aceeasi tema

- Virusul SARS-CoV-2 se raspandeste mai rapid in prezent decat in primavara, in faza initiala a pandemiei, a afirmat vineri epidemiologul Arnaud Fontanet, consilier stiintific al guvernului francez, emitand unul din cele mai puternice avertismente de pana acum cu privire la amploarea valului care a…

- Virusul SARS-CoV-2 se raspandeste mai rapid in prezent decat in primavara, in faza initiala a pandemiei, a afirmat vineri epidemiologul Arnaud Fontanet, consilier stiintific al guvernului francez, emitand unul din cele mai puternice avertismente de pana acum cu privire la amploarea valului care a cuprins…

- Imaginea simbolica a anului 2020 a fost postata de medicul dr. Samer Cheaib. Medicul, care vorbește adesea despre munca sa pe profilurile de pe rețelele de socializare, oferind mesaje pozitive și de speranța in special in perioada pandemiei, a dorit sa impartașeasca imaginea care a fost comentata…

- Mike Ryan, director executiv al OMS, a spus in conferinta de presa ca numarul crescut al internarilor in Marea Britanie, Franta, Irlanda si alte tari europene este "ingrijorator", potrivit The Guardian, anunța news.ro.El a mai afirmat ca este prea devreme pentru a prezenta un bilant pozitiv…

- Bilantul pandemiei noului coronavirus a crescut la 1,07 milioane de morti si 37,5 milioane de infectari, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei covid-19 in lume.”AL DOILEA VAL PUTERNIC” IN FRANTA Franta se afla ”intr-un al doilea…

- Presedintele Comitetului Stiintific francez impotriva coronavirusului, Jean-Francois Delfraissy, a declarat luni ca Franta nu trece in prezent printr-un al doilea val al epidemiei de COVID-19, ci printr-o recrudescenta a primului val din cauza relaxarii masurilor de distantare sociala.''Suntem…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara”, susține ca „lucrurile arata rau”, dupa raportarea de joi in care a fost anunțat un nou record de infectari cu SARS-CoV-2 in 24 de ore – 1.454. „Lucrurile arata rau in țara și la noi in Timișoara. Speram, la sfarșitul…

- Mai multe state din Europa se confrunta cu o noua crestre a numarului de infectari cu noul coronavirus. In acest context, farmaciile din Franta au fost autorizate sa efectueze teste de orientare rapida de diagnostic (TROD) care permit sa afle, in cateva minute, daca au fost produsi anticorpi impotriva…