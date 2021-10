Stiri pe aceeasi tema

- Intrucat traficul rutier pe Calea București a crescut in mod semnificativ in ultima perioada, iar timpii semafoarelor nu mai erau corelați realitații din teren, Primaria Craiova a propus spre avizare Poliției Rutiere un nou program de funcționare a sistemelor de semaforizare din intersecția Calea București…

- Polițiștii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Timiș, la o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Un mandat de aducere a fost pus in…

- Sedinta ordinara de joi a Consiliului Local (CL) Craiova nu a durat mai mult de o ora, dar timpul a fost suficient pentru ca opozitia (PNL) sa se contreze cu executivul, mai bine spus cu primarul Lia Olguta Vasilescu. Subiectul principal a fost legat de traficul din oras si de masurile pe care ar trebui…

- Achizitii la foc automat pentru siguranta circulatiei din Craiova. Accidentul mortal de pe bulevardul Dacia din Craiova, produs chiar pe trecerea de pietoni de la intersectia cu strada 1 Decembrie 1918, a starnit un val de reactii pe retelele de socializare. Gazeta de Sud a prezentat pe larg acest eveniment,…

- Iridex continua sa suprinda neplacut craiovenii. Dupa nenumarate sesizari, postari pe retelele de socializare din partea craiovenilor nemultumiti de activitatea noului operator de salubritate, se pare ca Iridex inca nu se afla pe linia de plutire si nu si-a pus la punct toate lipsurile. Amplasarea proasta…

- Traficul rutier pe strada Ion Creanga, tronsonul cuprins intre strada E. Coca și bd. Ștefan cel Mare și Sfant, va fi suspendat in acest weekend. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de asfaltare a strazii, in cadrul proiectului „Lucrari de reparație capitala a strazii Ion Creanga…

- Mai multe restrictii de trafic vor fi instituite, joi, pentru ceremonia militara din Piata Tricolorului ce va marca Ziua Imnului National al Romaniei. Potrivit unui comunicat de presa al Municipalitatii, traficul rutier va fi intrerupt, in intervalul orar 8,00-10,00, pe Calea Victoriei, intre intersectia…

- Nu functioneaza semafoarele in intersectia dintre bulevardul Alexandru Lapusneanu si strada Soveja din Constanta. Astazi, 28 iulie, in intersectia dintre bulevardul Alexandru Lapusneanu si strada Soveja nu functioneaza semafoarele.Traficul se desfasoara cu dificultate, iar participantii la trafic trebuie…