Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, ora 22.26, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Focșani au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca un tanar de 29 de ani, in timp de conducea un autoturism pe strada Marașești din direcția Cuza Voda catre DN2 D, ajuns la sensul giratoriu de la intersecția cu Bulevardul Independentei, nu…

- Accident cumplit seara trecuta in Șimand, unde un biciclist a fost lovit de un autoturism marca Volkswagen Golf. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la poliție și un echipaj de la ambulanța care l-a transportat pe tanarul biciclist la spital The post Accident teribil la in vestul țarii! Un biciclist,…

- Potrivit politistilor, femeia in varsta de 74 de ani conducea un autoturism pe Bulevardul Unirii Sud si ar fi efectuat o manevra de intoarcere fara sa se asigure, in apropierea marcajului longitudinal dublu continuu. In urma acestei manevre, autoturismul a fost acrosat de un altul, care circula pe…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 75, la Campeni: O tanara de 18 ani, ranita dupa ce mașina in care se afla s-a lovit de un podeț și s-a rasturnat Un accident a avut loc miercuri, 17 iunie 2020, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, județul Alba. La data de 17 iunie 2020, in jurul…

- Accident de circulație, joi, in localitatea timișeana Mașloc. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un autoturism a fost lovit de un microbuz. In urma impactului, autoturismul s-a rasturnat și a lovit un gard.

- Accident feroviar grav in orasul Zamora din nord-vestul Spaniei. Doi oameni au murit dupa ce un tren de mare viteza s-a lovit violent intr-o masina aflata pe calea ferata. Automobilul cazuse de pe un pasaj.

- Soferul de 28 de ani a adormit se pare la volan, iar masina pe care o conducea a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un autotren. Sotia sa si copilul lor de un an au fost grav raniti in accident si au decedat ulterior la spital.

- Un tanar de 22 de ani a vrut sa evite coliziunea cu un alt autovehicul, dar a fost proiectat intr-un stalp de electricitate, s-a rasturnat și a intrat in coliziune cu un alt doilea stalp.Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19.30, pe șos. București, la ieșire din Giurgiu, scrie…