Selena Gomez lanseaza albumul „Rare”

- Actrita si cantareata Selena Gomez a lansat vineri albumul „Rare”, al treilea material de studio al ei, potrivit news.ro„Rare” apare dupa cinci ani de la „Revival”, care a fost certificat cu platina, si cuprinde 13 piese, intre care single-urile „Lose You To Love Me” si „Look At Her Now”,…

- ADDA lanseaza „Rasarit”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Muzica si textul single-ului „Rasarit” sunt compuse de catre ADDA si Viky Red, iar la bass artista l-a avut alaturi pe Vlad Manolache.…

- La doar o zi distanța de lansarea celui mai emoționant single al acestui sezon, Selena Gomez ține sa le ofere fanilor pachetul complet prin aducerea in prim-plan a unei piese surpriza, „Look At Her Now”, o veritabila demonstrație de forța, ce marcheaza evoluția personala și increderea in sine ale superstarului.…

- Selena Gomez revine cu o noua piesa, la patru ani de la lanarea celui mai recent album, „Revival”. Piesa „Lose You To Love Me” a fost filmata in intregime cu telefonul, iar versurile sale i-au pus pe ganduri pe fani, care sunt acum convinși ca versurile fac referire la fosta relație cu Justin Bieber.

- Selena Gomez, una dintre cele mai sensibile artiste ale peisajului muzical actual, revine dupa o pauza lunga și abia indurata de catre fanii infocați ai acesteia și lanseaza piesa „Lose You To Love Me”, care se numara printre cele mai oneste balade ale anului. „Lose You To Love Me” este un material…