Stiri pe aceeasi tema

- Maria Roman este caștigatoarea Mireasa sezonul 3. A fost apreciata și iubita in competiție, s-a casatorit in marea finala, dar din pacate casnicia ei cu Liviu nu a durat in afara casei.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in proces de divorț de doi ani și jumatate. Deși la inceput apele au agitate și și-au aruncat cuvinte grele unul altuia, acum spiritele par ca s-au calmat, iar artista a revenit la sentimente mai bune fața de tatal copiilor ei. Ce declarații a facut aceasta despre…

- O persoana cunoscuta romanilor a decis sa revina definitiv pe meleaguri. Care este motivul pentru care a plecat din Romania și ce le-a marturisit fanilor? Cei care o iubesc au ramași surprinși de alegerea sa. Nimeni nu se aștepta la aceasta schimbare. ,,Le-am și zis..ca i-am adus aici. Acolo cantam…

- Iulia Albu este foarte atenta atunci cand vine vorba de stil, iar in cadrul emisiunii Poliția Modei, vedeta are mare grija sa le „taxeze” pe persoanele cunoscute din țara noastra. Astazi, Adda a fost cea „criticata”. Ce parere are Iulia Albu despre stilul indragitei artiste.

- Iulia Albu a spus ce crede despre Dorian Popa in emisiunea „Poliția modei”, pe care aceasta prezinta la Antena Stars. Chiar daca nu este incantata de stilul sau vestimentar, criticul de moda il apreciaza pentru munca pe care o face zilnic. Dorian Popa este mereu plin de energie și iși ține la curent…

- Iulia Albu a luat din nou ”la puricat” ținutele vedetelor intr-o noua ediție a emisiunii Poliția Modei. De data aceasta, blondina a dat carțile pe fața cand a venit vorba despre Dorian Popa și i-a transmis și un mesaj cat se poate de sincer artistului. Iata ce a spus Iulia Albu!