Stiri pe aceeasi tema

- In lumea fascinanta a Hollywood-ului, unele momente devin legendare și raman in amintirea colectiva pentru totdeauna. In anul 1988, la prestigioasa ceremonie a premiilor Oscar, o vedeta a pașit pe covorul roșu intr-o apariție care a starnit senzație și controverse deopotriva. Acum, la varsta de 77 de…

- Bianca Dragușanu a mai bifat inca o etapa din viața ei. Ei bine, dupa operația de lifting facial, vedeta din showbiz-ul romanesc a spus, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, cine i-a fost alaturi in toata aceasta perioada. Iata despre cine este vorba, dar și cum se simte acum blondina!

- Bianca Dragușanu nu se oprește! Fosta prezentoare tv a ajuns iar pe mainile doctorilor esteticieni. La ce procedura estetica a apelat din nou iubita lui Gabi Badalau! Schimbarea este una vizibila! Vedeta a facut o noua procedura estetica Bianca Dragușanu este una dintre cele mai apreciate și urmarite…

- Bianca Dragușanu a postat un mesaj acid pentru hateri pe o rețea de socializare. Vedeta a publicat o imagine imediat dupa intervenția estetica. Ce le-a transmis blondina persoanelor care o deranjeaza cu diferite comentarii rautacioase.

- Bianca Dragușanu se pare ca este de acord cu zicala „intotdeauna este loc de mai bine”. Vedeta a decis ca este momentul sa faca mici imbunatațiri și s-a lasat, din nou, pe mana medicilor esteticieni. De aceasta data, ea a optat pentru un lifting facial.

- Bianca Dragușanu a fost fotografiata fara cagula, dupa ce recent a suferit o noua operație estetica. Iubita lui Gabi Badalau a decis sa iși ascunda chipul, dupa ce fața ei s-a umflat și s-a invinețit foarte tare.CANCAN.ro a publicat imagini cu Bianca Dragușanu fara cagula, dupa ce in urma cu cateva…

- CARAȘ-SEVERIN – Dintre acestea doua produse la un apartament și o casa din Reșița, iar patru au afectat 3,4 hectare de vegetație uscata! In cele 3 zile ale sfarșitului de saptamana 5-7 ianuarie, pompierii militari carașeni au fost chemați sa intervina in gestionarea a 35 de situații de urgența produse…

- Alina Pușcau a sucit mințile oamenilor de peste ocean, dar a ales sa se intoarca acasa. Deși a fost foarte apreciata de persoane importante de la Hollywood, vedeta și-a gasit liniștea in Romania, unde a decis sa se intoarca. Iata de ce a luat aceasta decizie și cum reușește sa fie o femeie implinita.