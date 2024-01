Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele Guineei Ecuatoriale si Insulelor Capului Verde, doua outsidere, au reusit sa isi castige grupele din cadrul Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, in urma rezultatelor de luni, astfel ca au un culoar favorabil in optimile de finala ale competitiei gazduite de Cote d'Ivoire, potrivit Agerpres.Guineea…

- In urma rezultatelor obtinute duminica, in grupele E si F din cadrul Cupei Africii pe Natiuni, calificarea ramane deschisa, informeaza news.ro.Africa de Sud a dispus de Namibia cu 4-0 in cadrul grupei E. Percy Tau a deschis scorul din penalti (min. 14), apoi Themba Zwane a marcat o dubla (minutele…

- ​Ziua de joi, 18 ianuarie, aduce in prim plan doua partide extrem de tari la Cupa Africii pe Națiuni, cu patru echipe care candideaza pentru caștigarea trofeului și care insumat au caștigat de 16 ori competiția. Coasta de Fildeș va infrunta Nigeria lui Victor Osimhen, in timp ce Egipt și Ghana vor lupta…

- Ziua de joi, 18 ianuarie, aduce in prim plan doua partide extrem de tari la Cupa Africii pe Națiuni, cu patru echipe care candideaza pentru caștigarea trofeului și care insumat au caștigat de 16 ori competiția. Coasta de Fildeș va infrunta Nigeria lui Victor Osimhen, in timp ce Egipt și Ghana vor lupta…

- Antrenorul echipei engleze FC Liverpool, Jurgen Klopp, a glumit vineri pe seama atacantului egiptean al cormoranilor, Mohamed Salah, care va pleca sa evolueze pentru nationala egipteana la Cupa Africii pe Natiuni (CAN).„Daca as spune ca ii urez mult noroc, ar fi o minciuna”, a spus Klopp, zambind,…

- Ivorianul Hamed Traore, mijlocasul echipei engleze de fotbal Bournemouth, a fost spitalizat dupa ce a contractat parazitul malariei si va rata Cupa Africii pe Natiuni (CAN), a anuntat, vineri, antrenorul clubului englez de fotbal din Premier League, citat de AFP."Acum, el a iesit din spital si este…

- Siyabonga Ngezana (26 de ani), stoperul de la FCSB, a fost lasat in afara lotului Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni. Africa de Sud debuteaza la Cupa Africii pe 16 ianuarie, cu Mali, apoi va da peste Namibia (21) și Tunisia (24) in grupe. Selecționerul belgian Hugo Broos al „Bafana Bafana”…

- Esteban Orozco Fernandez este noul fotbalist al echipei FC Arges. Fundașul din Guineea Ecuatoriala are 25 de ani și a jucat ultima oara pentru Chindia Targoviște. Nascut in Zaragoza (Spania) aceasta joaca in centrul defensivei, dar poate juca și fundaș dreapta. In anumite surse pe internet il veți gasi…