- Murat Yakin, selecționerul naționalei de fotbal a Elveției, a declarat, inaintea meciului cu Romania: “Desigur ca suntem favoriți!”, informeaza La Tribune de Geneve si radioteleviziunea RTS, preluat de Agerpres. “Desigur ca suntem favoriti in meciul de luni. Trebuie sa dominam si sa ne facem jocul…

- UEFA a anunțat brigada de arbitri care va oficia la meciul dintre Elveția și Romania, din etapa a 4-a a preliminariilor Euro 2024. Meciul tricolorilor cu Elveția va fi arbitrat de o brigada din Italia, avandu-l la centru pe celebrul Daniele Orsato. Acesta va fi ajutat de asistenții Ciro Carbone si Alessandro…

- "Vom fi pregatiti" pentru meciul de luni impotriva Romaniei, a declarat selectionerul nationalei de fotbal a Elvetiei, Murat Yakin, dupa victoria de vineri a elevilor sai, 2-1 in deplasare cu Andorra, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024."Da, va fi un meci diferit (fata de cel cu Andorra - n. r.).…

- Romania a remizat in Kosovo, 0-0, in preliminariile EURO 2024, la capatul unui meci slab facut de elevii lui Edward Iordanescu. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția…

- ​Elveția și Romania se vor intalni luni, 19 iunie, la Lucerna in preliminariile pentru Euro 2024 la fotbal. Murat Yakin, selecționerul gazdelor, are un motiv de bucurie inainte de duelul cu tricolorii lui Edi Iordanescu: partida se va disputa cu „casa inchisa”.

- Selectionerul Elvetiei, Murat Yakin, a alcatuit un lot de 24 de jucatori pentru meciurile cu Andorra si Romania, ce vor avea loc pe 16, respectiv 19 iunie, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024, informeaza site-ul Federatiei elvetiene de fotbal.In lotul pentru partida cu Andorra (in deplasare, la…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Elvetiei, Murat Yakin, vrea ca echipa lui sa-si impuna jocul in meciul de sambata cu Belarus, la debutul in preliminariile EURO 2024, in Grupa I, din care face parte si Romania, informeaza radioteleviziunea RTS.Impresia artistica este putin importanta, doar victoria…