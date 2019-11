Ștefan Țacu, șeful Serviciului de Inmatriculari și Eliberari Permise Auto Gorj este in doliu, tata acestuia a incetat din viața!

“TRIST ȘI EXTREM DE DUREROS!

Dupa peste 15 ani in care tatal meu a suferit de o boala care i-a macinat existența,in aceasta dimineața a plecat intr o lume unde nu exista durere.Tata,iți mulțumim pentru tot ce ai facut pentru noi și niciodata nu te vom uita.

Bunul Dumnezeu sa te odihneasca in liniște!

Inmormantarea va avea loc in data de 19.11.2019 ora 12.00 in comuna natala Stejari,satul Popești” a scris Ștefan Țacu pe vontul personal de Facebook.