Şeful Rezervei Federale: Vor avea loc noi restricţii monetare, inclusiv majorarea dobânzilor la şedinţe consecutive ”Credem ca urmeaza mai multe restrictii. Ceea ce o motiveaza cu adevarat… este o piata a muncii foarte puternica”, a spus Powell in timpul unei sesiuni de politica monetara la Sintra, Portugalia. Comentariile reitereaza o pozitie adoptata de colegii lui Powell la intalnirea lor din iunie, in timpul careia au indicat probabilitatea unei cresteri de inca jumatate de punct procentual pana la sfarsitul anului 2023. Presupunand un sfert de punct per intalnire, asta ar insemna inca doua cresteri. Comentariile anterioare ale lui Powell au indicat posibilitatea ca cresterile sa vina la intalniri alternative,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

