Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la electricitate in Spania au scazut joi pana aproape de zero, in conditiile in care parcurile fotovoltaice si eoliene din aceasta tara produc mai multa electricitate ca niciodata.

- Furtuna Karlotta a provocat distrugeri semnificative in Spania, Portugalia și Franța, iar acum se indreapta catre Romania. Meteorologii avertizeaza cu privire la ploi abundente și riscul de inundații. La nivel montan, se prognozeaza ca va ninge intens in urmatoarele ore, iar vantul puternic va adauga…

- Fermierii spanioli se pregatesc sa blocheze orașul Barcelona cu o mie de tractoare, iar forțele de ordine sunt in alerta. Fermierii spanioli au blocat, de asemenea, intrarea in portul Castellion din regiunea Valencia, informeaza Digi24. Peste 1.000 de fermieri se indreapta spre Barcelona din mai multe…

- Populiștii ”antieuropeni” au șanse crescute sa iasa pe primul loc in sondajele din Austria, Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia, și pe locul doi și trei in Romania, Bulgaria, Finlanda, Germania, Portugalia, Letonia, Spania și Suedia, susține analiza realizata de European…

- Portugalia a invins Norvegia, scor 37-32, in primul meci al grupei principale II de la Campionatul European de handbal masculin. Romania a incheiat turneul pe antepenultimul loc, poziția 22 din 24 de naționale. Surprizele se țin lanț la turneul final din Germania. Marți seara, Spania a remizat cu Austria,…

- In 2023, turismul din UE a continuat sa dea semne de revenire in urma pandemiei COVID-19, conform celor mai recente date publicate de Eurostat, biroul statistic al UE. Numarul estimat de nopți petrecute in unitațile de cazare turistica in 2023 a ajuns la 2,92 miliarde de nopți, depașind cu 1,6 % nivelul…

- Carnea de porc romaneasca s-a scumpit foarte mult, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care importa acest aliment in cantitati uriase. In Romania, prețul mediu la poarta fermei, in prima saptamana a anului, era de 260,9 euro carcasa tip S de 100 de kilograme, cu 14,8% mai scumpa decat in perioada…

- 11 tone de cocaina care urmau sa ajunga pe piața din Europa, de Sarbatori, au fost confiscate in Galicia și Valencia. Drogurile erau ascunse in containere maritime și proveneau din America Latina.