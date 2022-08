Stiri pe aceeasi tema

- Seful Meta, Mark Zuckerberg, a anuntat in cadrul unei emisiuni realizate de Joe Rogan si distribuite pe Spotify, ca urmatoarea casca de realitate virtuala a companiei va fi lansata in luna octombrie. Zuckerberg a oferit si cateva informatii despre aceasta, spunand ca sistemele de monitorizare a fetei…

- Pretul petrolului Brent a incheiat tranzactiile la 99,34 dolari pe baril, scazand cu 1,88 dolari sau cu 1,9%. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate a inchis la 92,52 dolari pe baril, pierzand 2,37 dolari sau 2,5%. Discutiile dintre Uniunea Europeana, Statele Unite si Iran pentru a reactiva…

- “Am modificat procedurile interne, au pornit destul de greu. Astazi sunt undeva la 15.000 de dosare evaluate din punct de vedere tehnico-economic, urmeaza evaluarea juridica care se va desfasura, probabil in urmatoarele saptamani vom avea, probabil undeva la sfarsitul lunii august aproape 15.000 de…

- „Ca si in cazul altor masuri implementate de Guvern pentru protejarea cetatenilor si economiei de efectele cresterii preturilor la energie si gaze naturale, compensarea la pompa cu 50 de bani a preturilor la carburanti va continua pe intreaga perioada anuntata, urmand ca la finalul analizei sa fie luate…

- „Documentatia pentru constructia celor 3 loturi ale Autostrazii Focsani-Bacau (95,9 km) a fost trimisa la ANAP pentru validare! Dupa validarea documentatiei, CNAIR va lansa in licitatie contractele pentru construirea celor 3 loturi ale acestei autostrazi, care este finantata prin PNRR: Lotul 1: Focsani…

- Jocul pe care il face Gazprom, intrerupand, sub diverse pretexte, livrarile spre Europa, pentru a crea panica și o eventuala creștere a prețurilor, nu poate dura mult, pentru ca Rusia pur și simplu nu mai are unde sa-și inmagazineze gazele. Ar trebui „sa ne ținem nervii tari” in aceasta perioada și…

- Statele Unite vor ca absența Rusiei sa nu se observe pe piața petrolului, iar pentru aceasta este necesar sa se rezolve problema principala - scaderea prețului „aurului negru”.In acest sens Casa Alba a apelat la Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite și vrea sa ceara acestor țari sa creasca…

- Dmitri Medvedev, fost președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, spune ca Moscova nu ar trebui sa mai negocieze cu Washingtonul in ce privește dezarmarea nuclearași ca ar trebui sa aștepte pana ce SUA „o sa se tarasca inapoi la masa negocierilor”, relateaza Reuters.