- Asociatiile civice iesene ”Impreuna pentru A8″ si ”Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei” au anunțat, astazi, ca retrag sprijinul pentru Catalin Urtoi, care ocupa funcția de consilier al ministrului Transportului. Reprezentanții celor doua asociatii il acuza pe Urtoi de neindeplinirea sarcinii privind…

- „Am prezentat astazi Comisiei de Transporturi, din cadrul Camerei Deputatilor, evolutia principalelor proiecte de infrastructura rutiera! Astfel, de la inceputul acestui an: – au fost semnate 45 de contracte pentru modernizarea (reabilitarea) si constructia infrastructurii rutiere, cu o valoare…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cornel Bunghiuz, director general al asocierii UMB și Tehnostrade, și Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Autostrazi și Infrastructura Rutiera (CNAIR) au semnat, vineri, la sediul Prefecturii Timiș, contractul pentru proiectarea…

