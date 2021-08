Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Eugen Pirvulescu, cercetat de DNA dupa ce ar fi cerut membrilor unor comisii de la Serviciul Judetean de Ambulanta Teleorman sa ii dea subiectele la concursuri organizate pentru posturi de asistent medical si sofer, a anuntat, joi seara, ca sutine candidatura lui Forin Citu pentru preedintia…

- Politic Eugen Pirvulescu: „Incepand de astazi, fac parte din echipa premierului Florin Cițu și il susțin pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal” august 5, 2021 20:36 In decembrie 2020, teleormanenii mi-au acordat votul de incredere pentru a-i reprezenta in Parlamentul…

- Florin Cițu strange oameni pentru finala din 25 septembrie de la Congresul PNL, cand se pune in joc postul de președinte al PNL. Ciprian Pandea, senator și președinte al filialei județene a PNL Calarași, și-a declarat susținerea pentru actualul premier in competiția pentru funcția suprema intre liberali…

- Foto: Realitatea de Teleorman Șeful de la PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu, unul dintre cei mai importanți contributori la partid, simte pe propria piele ce insemana sa se apropie alegerile in PNL. Direcția Naționala Anticorupție, la cererea unor ziare, a postat un comunicat din care aflim…

- Revocarea din funcție a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, este un subiect intern al PNL, declara copreședintele USR PLUS Dan Barna, care apreciaza ca nu vor mai exista revocari in perioada urmatoare. „Am luat act de aceasta decizie. Știam ca exista niște probleme de comunicare și erau anumite…

- Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politica. Europa se schimba, Romania se schimba, trebuie sa ne schimbam și noi și sa ne adaptam la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul „Romania liberala” pentru urmatorii 8 ani este rețeta de succes pentru Romania, iar Florin…

- Presedintele interimar al PNL Neamt, senatorul Eugen Tapu-Nazare, a transmis luni ca il sustine pe premierul Florin Citu pentru sefia Partidului National Liberal, conform unui comunicat de presa remis Agerpres. Pentru conducerea filialei, presedintele interimar a transmis ca il sustine pe prefectul…

- PNL are asigurat spectacolul politic al verii, cu vedete de prim rang in cea mai importanta batalie politica interna din partid, cea pentru funcția de președinte plus echipa: șeful Camerei Deputaților Ludovic Orban iși joaca mandatul in fața premierului Florin Cițu. Duminica, 30 mai 2021,…