Peste 60 de copii de la cercul de pictura al Palatului Copiilor din Bistrita au realizat o expozitie inspirata de razboiul din Ucraina, avand ca tema centrala pacea, iar lucrarile au fost expuse la o galerie de arta din centrul istoric al municipiului.

Președintele șefului Statului Major interarme al SUA, generalul Mark Milley, a declarat ca utilizarea de catre Rusia a armelor hipersonice in Ucraina nu are "efecte cu adevarat semnificative sau care sa schimbe jocul", in timpul unei audieri a Subcomisiei pentru aparare a Camerei Reprezentanților.

Armata taiwaneza a publicat marti un manual prin care civilii pot invata cum sa se comporte in cazul unei invazii a Chinei in insula, oamenii fiind indemnati sa faca provizii de produse alimentare si primind indicatii cum sa gaseasca adaposturi in timpul bombardamentelor, potrivit AFP, scrie AGERPRES.

Polonia a primit aproximativ 2,5 milioane de refugiati care au fugit de razboiul din Ucraina, incepand din 24 februarie, a anuntat marti politia de frontiera poloneza, relateaza thenews.pl și Agerpres.

JPMorgan a avertizat luni ca o combinatie intre razboiul Rusiei din Ucraina si prabusirea pietei imobiliare in China, aflata in curs, ar putea duce la cel mai grav val de defaulturi corporative de la criza financiara globala, transmite Reuters.

Razboiul din Ucraina, sinonim cu cresterea preturilor la materiile prime, creeaza un nou val de soc in tarile in curs de dezvoltare, deja slabite de pandemie, determinand la ONU temeri cu privire la nemultumiri sociale semnificative, relateaza joi AFP.

Eforturile Bancii Centrale Europene de a limita efectele negative ale schimbarilor climatice nu au fost deraiate de turbulentele provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, a afirmat marti Irene Heemskerk, seful centrului de schimbari climatice al BCE, transmite Bloomberg.

Președinții partidelor din coaliția de guvernare au emis, joi, o declarație comuna dupa agresiunea rusa din Ucraina.