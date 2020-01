Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai valoroasa listare din acest an. Acțiunile gigantului Alibaba, rivalul de temut al Amazon, au debutat pe bursa de la Hong Kong Actiunile celui mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, au inregistrat un debut solid la Bursa de la Hong Kong (HKEX), in una dintre cele mai asteptate…

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Fostul star al baschetului profesionist american Shaquille O'Neal a declarat, marti, ca managerul general al clubului Houston Rockets, Daryl Morey, aflat la originea crizei diplomatice cu China dupa mesajul de sustinere al manifestantilor din Hong Kong, a avut dreptate sa se exprime in

- Anuntul a fost facut in aceeasi zi cu anuntarea stergerii unor conturi de Instagram din Rusia care vizau alegatori americani. Astfel, Facebook a anuntat ca va creste transparenta prin masuri cum ar fi afisarea unor informatii suplimentare despre detinatorii paginilor de Facebook si…

- Facebook a anuntat ca creste transparenta prin masuri precum afisarea mai multor informatii despre detinatorul unei pagini pe Facebook si va eticheta mai vizibil continutul marcat ca fiind fals de catre controlori independenti, scrie news.ro. Facebook a fost criticata in ultimele saptamani…

- Liga nord-americana de baschet acuza pierderi ''substantiale'' dupa criza cu China, care a izbucnit in urma unui mesaj de sustinere a manifestantilor din Hong Kong, postat de un conducator al echipei Houston Rockets, a afirmat joi comisarul NBA, Adam Silver, citat de AFP.

- Liga nord-americana de baschet acuza pierderi ''substantiale'' dupa criza cu China, care a izbucnit în urma unui mesaj de sustinere a manifestantilor din Hong Kong, postat de un conducator al echipei Houston Rockets, a afirmat joi comisarul NBA, Adam Silver, citat de AFP."Consecintele…

- LeBron James, starul echipei de baschet Los Angeles Lakers, l-a criticat, luni, pe managerul general al clubului Houston Rockets, Daryl Morey, autorul unui mesaj pe Twitter in care isi exprima sustinerea fata de manifestantii din Hong Kong, provocand o criza intre China si NBA,