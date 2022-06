Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Parpaneata, inspector de stat sef in cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), este urmarit penal de DNA, sub control judiciar, intr-un dosar in care este acuzat ca le-a cerut subalternilor sai cate 1.000 euro lunar pentru…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 08 iunie 2022, fața de PARPANEAȚA VIOREL, la data faptelor și in prezent inspector…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand din 8 iunie, fata de inculpatul Viorel Parpaneata, la data faptelor si in prezent inspector de stat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 08 iunie 2022, fata de inculpatul PARPANEATA VIOREL, la data faptelor si…

- Viorel Parpaneata, inspector de stat sef in cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), este urmarit penal de DNA, sub control judiciar, intr-un dosar in care este acuzat ca le-a cerut subalternilor sai cate 1.000 euro lunar pentru…

- Un inspector sef in cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) este cercetat sub control judiciar de DNA dupa ce ar fi cerut cate 1.000 de euro lunar sefilor inspectiilor teritoriale, pentru a fi mentinuti in functie. El ar…

- Caz uluitor la Galați: inspectorul sef adjunct al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, comisar sef Miron Daniel, si seful Serviciului de Investigatii Criminale, comisar sef Surugiu Ionut Nelu, au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei doi au fost plasați in control judiciar…

- La ora actuala, Corpul de Control de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) este doar o ”gluma” din ceea ce ar trebui sa fie, mai ales ca acest minister este unul foarte mare și are peste 50 de entitați sub tutela. Management de top: Doi din cinci angajați sunt șefi Dupa ce Sorin Grindeanu…