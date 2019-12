Stiri pe aceeasi tema

- Seful IPJ Valcea a fost sanctionat de politistii din cadrul Formatiunii Rutiere Horezu chiar in prima zi de Craciun. Subalternii sai i au retinut permisul de conducere pentru ca avea o viteza de 125 km h intr o zona cu limita de 70 km h, potrivit presei centrale. ldquo;La data de 25 decembrie a.c.,…

- La data de 15 decembrie 2019, in jurul orei 20,00, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Moldovenești, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Mahaceni, comuna Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice…

- Un tanar de 25 de ani este cercetat pentru furt in scop de folosinta si conducere a unui vehicul fara permis dupa ce i-a sustras masina tatalului sau ca sa isi exerseze calitatile de sofer, ”uitand” ca nu avea permis de conducere.

- Ieri, 14 noiembrie 2019, in jurul orei 01.00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un tanar de 18 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un moped, pe strada Tudor Vladimirescu din Teiuș, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile sunt…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean roman, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere romanesc fals, pentru autoturismul pe care il conducea. „In data de 11.11.2019, in jurul orei 02.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat…

- La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 17:00, polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida, în colaborare cu polițiștii Postului de Politie Comunal Camarașu, au depistat un barbat de 43 de ani, din localitatea Camarașu, județul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe DN 16,…

- ACȚIUNE IPJ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI TRAFICULUI RUTIER! •16 permise de conducere au fost reținute duminica, 27 octombrie, in doar 2 ore, de catre polițiștii Serviciului Rutier, pentru depașirea limitei legale de viteza. In acest week-end, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Șoferul unui camion care conducea pe DN 1 in Lancram a ramas fara permis, dupa ce polițiștii l-au prins cu telefonul la volan și cu viteza peste limita legala. Polițiștii rutieri din județul Alba verifica in aceasta saptamana autovehiculele destinate transportului de marfuri și persoane. In cadrul acestei…