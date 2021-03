Șeful Gărzii de Mediu, despre poluarea din București: Recomand în astfel de cazuri să nu se aerisească apartamentele dimineața Dupa nivelul foarte ridicat de poluare inregistrat astazi, 15 martie, seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a recomandat ca pe viitor, in astfel de cazuri, bucurestenii sa nu aeriseasca locuintele in timpul diminetii. „Directia a fost din sud spre nord, ceea ce a facilitat migratia acestui nor de particule catre Bucuresti. Pe viitor, in episoade de acest tip, e bine sa nu aerisim in primele ore ale diminetii”, a spus seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, la Aleph News, potrivit Mediafax . Apoi a continuat: „Norul s-a disipat. A avut un maxim in jurul orei 2 noaptea. Au fost necesare doua… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

