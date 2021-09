Stiri pe aceeasi tema

- Berceanu, care se afla la conducerea Garzii Naționale de Mediu de șase luni, a facut publica decizia premierului Florin Cițu prin care a fost demis.”Mulțumesc colegilor din GNM pentru ca au produs, in 6 luni cat am lucrat impreuna, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a Garzii Naționale…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost demis din funcție printr-o decizie a premierului Florin Cițu publicata in Monitorul Oficial (mai multe aici). Berceanu face parte USRPLUS și susține ca in spatele deciziei lui Florin Cițu ar fi vorba de motive politice. „Am observat și ii mulțumesc.…

- In urma cu puțin timp, șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu a fost demis din funcție printr-o decizie a premierului Florin Cițu publicata in Monitorul Oficial. Berceanu face parte USRPLUS și a candidat pentru funcția de președinte USRPLUS București. Echipele de control ale Garzii Nationale…

- Ministrul demis al Justitiei, Stelian Ion, a susținut joi dimineața o declarație. El a explicat ca avizele Ministerului Justitiei sunt importante in circuitul de avizare a unei legi, mentionand ca cine nu le-a respectat a “dat cu subsemnatul”. Afirmatiile vin in contextul in care Florin Citu l-a demis…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, care face parte din USR PLUS, recunoaște ca scandalul de la sectorul 1 a afectat toata Capitala. El a declarat ca nu a vazut niciodata Bucureștiul atat de murdar și nici nu vede o schimbare in bine in viitorul apropiat. „Nu am mai vazut niciodata Bucureștiul…

- Potrivit unei decizii aparuta vineri in Monitorul Oficial, premierul Florin Cițu a semnat o decizie de eliberare din funcție a unui secretra de stat in Ministerul Sanatații. Decizia vine la o zi dupa ce premierul l-a numit in aceasta funcție. Nu este prima oara cand Florin Cițu demite la o zi dupa numire.…

- Marian Murgulet, fost secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, demis de prim-ministrul Florin Cițu la 24 de ore dupa ce abia fusese numit, a explicat, vineri, ca nu comenteaza deciziile premierului, dar daca acesta are informații cu privire la el, ar vrea sa le afle, așa…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…