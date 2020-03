Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat in cadrul unei declarații de presa in urma ședinței de la MAI ca s-au emis mai multe ordine, intre care și unul ce prevede masuri de redistribuire a medicilor rezidenți, studenți și elevi in sprijinul personalului medical din spitale și servicii de urgența, potrivit biziday.ro.…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situații de Urgența, a emis un ordin privind stabilirea unor masuri pentru folosirea in cadrul sistemului sanitar a elevilor, studenților și medicilor rezidenți in contextul raspandirii noului coronavirus. Ordinul a fost emis pe data de 17 martie și este semnat…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor de Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), raed Arafat, a anunțat ca perioada in care școlile din Romania raman inchise s-ar putea prelungi.In cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Raed Arafat a vorbit despre situația in care…

- Mai mulți suporteri prezenți duminica pe Stadionul Regie, la partida dintre Rapid si CSM Resita, s-au declarat nemulțumiți de restricțiile anunțate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat."Daca noi suntem peste 2.000, ce facem? Nu mai intram? Cine ne da banii inapoi?…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, dupa ce pasagerul care a calatorit langa femeia de 38 de ani din Timișoara, confirmata cu coronavirus, s-a infectat și el, ca nu este cazul ca restul calatorilor din avionul cu care au mers cei doi sa intre in panica. „Nu exista motiv de panica pentru restul pasagerilor…

- Barbatul din Gorj depistat cu coronavirus locuia cu alte 7 persoane in casa Foto: Arhiva RRA. Un prim caz de coronavirus a fost confirmat în România, a anuntat ministrul Sanatatii, Victor Costache la o conferinta de presa la sediul Ministerului de Interne tinuta în…

- Secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), apara angajații din inspectoratele de situații de urgența, dar menționeaza ca nu va fi de acord „cu incalcarea legislației și cu favorizarea unor persoane pe baza de rudenie sau pe orice alta baza”. Șeful DSU…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, spune ca posesorii de telefoane iPhone care nu primesc mesajele Ro-ALERT trebuie sa bifeze manual din secțiunea notificari primirea acestor mesaje, potrivit Mediafax.„La iPhone, se intra pe notificari și se merge jos de tot unde…