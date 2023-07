Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DNA, Marius Voineag, spune ca nu va accepta ca instituția pe care o conduce sa se implice in campania electorala din 2024, conform stiripesurse.ro. De-a lungul campaniilor electorale trecute, mai mulți politicieni s-au vazut nevoiți sa se retraga din cursa sau au pierdut alegerile, dupa ce DNA…

- Șeful DNA, Marius Voineag, a anunțat ca mai sunt in lucru cateva dosare „serioase pe pandemie„, care vor genera ceva impact. Intr-un interviu pentru emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, preluat de Mediafax, Voineag a precizat ca nu s-ar hazarda sa vorbeasca in aceste cazuri de prejudicii de miliarde.…

- Directorul SRI Eduard Hellvig ar urma sa-și prezinte astazi demisia, au declarat surse oficiale pentru Puterea. Sursele au precizat ca sunt ofarte mari șansele ca Hellvig sa iși prezinte demisia, deși inițial se spune ca este posibil sa se razgandeasca pana la ora 12.00, cand are programata o conferința…

- Procurorul sef al DNA Marius Voineag afirma in mesajul transmis de Ziua Justitiei, ca Justitia este serviciu public crucial pentru buna functionare a societatii, iar de cele mai multe ori este ultima bariera in calea nedreptatii. El subliniaza ca tema combaterii coruptiei ramane la fel de actuala ca…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia a promis sa „mearga pana la capat” pentru a rasturna conducerea militara a Rusiei, la cateva ore dupa ce Kremlinul l-a acuzat de „rebeliune armata”. Evgheni Prigojin a declarat ca luptatorii sai Wagner au trecut granița din Ucraina in Rusia, intrand in orașul…

- Ședința de guvern de vineri, 26 mai 2023, trebuia sa fie ultima cu Nicolae Ciuca in funcția de prim-ministru, potrivit protocolului de coaliție. Demisia premierului nu a mai venit, fiind amanata pana la rezolvarea situației din educație, astfel ca toate pregatirile care erau deja puse in mișcare pentru…

- Fostul șef al DIICOT incearca sa-i sperie pe polițiștii care l-au oprit in trafic. Filmare revoltatoare care il are ca protagonist pe procurorul Daniel Horodniceanu, fost șef al DIICOT, acum vicepreședinte al CSM. Procurorul a fost oprit in urma cu cateva zile de poliție intr-un sat din provincie. Acesta…