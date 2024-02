Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal uriaș in justiție dupa ce toți procurorii DNA din Constanța și-au dat demisia. Citește și: Spitalul din Ploiești, in care s-a produs explozia de luni, nu are autorizație ISU Procurorii DNA Constanța și-au dat demisiile in bloc dupa ce procurorul-șef Marius Voineag l-a delegat la conducerea…

- Procurorii DNA Constanța și-au dat demisiile in bloc, dupa ce procurorul-șef Marius Voineag l-a delegat la conducerea serviciului teritorial pe procurorul Mihai Stanciu, fostul șef al Parchetului Judecatoriei Constanța. Aceștia au solicitat incetarea acti

- Procurorii DNA Constanța și-au dat demisiile in bloc dupa ce procurorul-șef Marius Voineag l-a delegat la conducerea serviciului teritorial pe procurorul Mihai Stanciu, fostul șef al Parchetului Judecatoriei Constanța. Aceștia au solicitat incetarea activitații in cadrul DNA incepand cu 7 mai 2024,…

- Procurorii DNA Constanța și-au dat demisiile in bloc dupa ce procurorul-șef Marius Voineag l-a delegat la conducerea serviciului teritorial pe procurorul Mihai Stanciu, fostul șef al Parchetului Judecatoriei Constanța. Aceștia au solicitat incetarea activitații in cadrul DNA incepand cu 7 mai 2024.…

- Procurorii DNA Constanța și-au dat demisiile in bloc dupa ce Marius Voineag l-a delegat șef al serviciului teritorial pe procurorul Mihai Stanciu, fostul șef al Parchetului Judecatoriei Constanța, conform surselor ISE și G4Media. Și-au depus cererile de demisie procurorii Andrei Bodean (șeful ST schimbat…

- Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a prezentat, luni, bilanțul instituției pentru anul 2023. In discursul sau, acesta a precizat ca este conștient de faptul ca ne aflam in an electoral și orice ar face procurorii anticorupție, exista riscul sa fie interpretat sau sa creeze controverse. ”In privința…

- Seful DNA, Marius Voineag, a comentat in emisiunea OFF/On The Record, pe Aleph News, moderata de Sorina Matei, situatia de la DNA Constanta, explicand motivele pentru care a cerut CSM delegarea la sefia structurii teritoriale Constanta a unui alt procuror – respectiv Alexandru Mihai Stanciu, de la Parchetul…

- Procurorul șef DNA, Marius Voineag, a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro ca procurorii anticorupție au avut caștig de cauza in doar doua acțiuni in care au invocat decizia CJUE privind prescripția și ca procurorii anticorupție o vor invoca doar in recursuri și apeluri. ”In momentul de fața…