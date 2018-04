Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord in viitor. Lavrov a declarat, in urma discutiei cu Ri Yong Ho, ca nu exista inca o intalnire programata intre…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho, aflat in prezent la Beijing, va face o escala si la Moscova in cadrul turneului sau in strainatate, a anuntat marti Ambasada Rusiei in Coreea de Nord, potrivit AFP. 'Seful diplomatiei nord-coreene a plecat intr-un turneu in strainatate, una din destinatii…

- Ministrul afacerilor externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a sosit marti la Beijing, unde ar urma sa aiba o intrevedere cu Wang Yi, a anuntat diplomatia chineza, odata cu apropierea summitului istoric ce va avea loc la sfarsitul lui aprilie intre cele doua Corei, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Seful diplomatiei nord-coreene, Ri Yong Ho, a sosit joi in Suedia, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, transmite AFP. Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm…

- Pe langa faptul ca a reiterat remarca adresata ministrului de Externe inca de la congresul de sambata, aceea de a se formula cat mai rapid o propunere de ambasador pentru Israel, Liviu Dragnea a adus in discutie o evaluare a activitatii reprezentantilor Diplomatiei autohtone. “Astept sa primim de la…

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, este asteptat sa soseasca marti in Germania, pentru a treia sa vizita oficiala in numai doua luni in aceasta tara si prima dupa ce jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dintr-o inchisoare din Turcia, informeaza dpa.…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…