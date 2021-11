Stiri pe aceeasi tema

- Datele privind cresterea economiei romanesti in trimestrul III, care au surprins negativ piata si i-au determinat pe economisti sa revizuiasca in jos estimarile pentru acest an, reflecta faptul ca in Romania, ca si in alte state, exista o revenire inegala a economiei, afirma, la Profit News TV, presedintele…

- “Cei care mizau pe o continuare a revenirii economiei intr-un ritm viguros constata ca la noi isi spune cuvantul noul val al pandemiei. In plus, ceea ce multi subestimeaza este ca – asa cum se intampla cam peste tot – avem o revenire inegala, care a parut sa fie extrem de viguroasa, inclusiv in Romania,…

- Expunerea la virus poate stimula producerea de anticorpi in cazul pacienților vaccinați impotriva COVID-19, arata datele unui studiu. Creșterea accentuata a cazurilor de coronavirus in ultima perioada, provocate de varianta Delta, ridica semne de intrebare legate de evoluția pandemica din aceasta…

- Creșterea economica de 13%, peste nivelul anticipat, anunțata recent de Guvern, nu se reflecta in realitatea din mediul de business, susțin cei mai mulți antreprenori romani, potrivit unui studiu realizat de CIEL Romania, unul dintre cei mai importanți producatori de software pentru companii. In schimb,…

- ”Cresterea economica de 13%, peste nivelul anticipat, anuntata recent de Guvern, nu se reflecta in realitatea din mediul de business, sustin cei mai multi antreprenori romani”, potrivit unui studiu realizat de CIEL Romania, producator de software pentru companii. In schimb, aproape toti antreprenorii…

- „Creșterea continua a rezistenței microbiene la antibiotice a atins in ultimii 15-20 de ani nivelul unei amenințari extrem de serioase la adresa sanatații populației la nivel planetar; fenomenul este o consecința nedorita a utilizarii antibioticelor (fie ea justificata sau nu), precum și a transmiterii…

- Agricultura din Romania ar putea avea o CREȘTERE spectaculoasa. Cat de important este sectorul pentru economia noastra Agricultura din Romania ar putea avea o CREȘTERE spectaculoasa. Cat de important este sectorul pentru economia noastra Agricultura, cel mai important sector economic din punctul de…

- Agricultura, cel mai important sector economic din punctul de vedere al angrenarii fortei de munca, insa cu o pondere mica in PIB, de doar 4%, ar urma sa creasca din punctul de vedere al valorii adaugate brute (VAB) cu aproape 15% in 2021, dupa o cadere de 16% in 2020. Datele sunt publicate de Comisia…