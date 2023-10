Stiri pe aceeasi tema

- Pentru majoritatea pensionarilor din Romania, pensiile reprezinta singurul venit cu care se pot descurca zi de zi. In aceste condiții, orice intarziere sau amanare a plații pensiei poate fi deosebit de stresanta și poate pune in pericol stabilitatea financiara a acestor varstnici. Din acest motiv, intreaga…

- Daniel Baciu, seful Casei Naționale de Pensii, a vorbit despre data la care seniorii vor primi pensiile in luna decembrie 2023. Intarzie sau nu banii? Asta e intrebafea care sta pe buzele tuturor. Daniel Baciu a declarat ca pensionarii pot sta liniștiți, pentru ca vor primi la timp. Vor fi si intarzieri…

- Pensionarii mai au la dispoziție circa 10.000 de bilete de tratament pana la sfarșitul anului, a anunțat Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Marți, 10 octombrie 2023, CNPP a semnat noi contracte cu operatorii de turism balnear, care vor asigura un numar suplimentar de 10.000 locuri pentru acest…

- Numarul beneficiarilor de pensii speciale a crescut in luna septembrie pana la 10.368 de persoane. Cea mai mare ajunge la aproape 22.000 de lei pe luna. Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu (denumite popular „pensii speciale”) a crescut in luna septembrie pana la 10.368 de persoane (plus 22…

- Un ajutor financiar cu o valoare cuprinsa intre 300 si 500 de lei, in baza unei ordonante de urgenta adoptate anul trecut, va fi acordat atat pensionarilor din sistemul public, cat si celor beneficiari ai pensiilor speciale in luna octombrie. Conditia de baza este ca veniturile acestora sa nu depaseasca…

- Seniorii din Țara Fagarașului iși vor putea rezolva problemele cu pensiile la Fagaraș (depunerea unor dosare sau obținerea informațiilor), dupa ce deputatul PSD Brașov Marian Rasaliu și senatorul PSD Brașov Marius Dunca, impreuna cu primarul municipiului Fagaraș, Gheorghe Sucaciu, au facut demersuri…

- Un anunț important a fost facut de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Sunt vizați toți beneficiarii de pensie din țara noastra. Nu mai e obligatoriu!Casa Naționala de Pensii, instituție condusa de Daniel Baciu, ii informeaza pe pensionarii din Romania ca a fost eliminata obligativitatea privitoare…