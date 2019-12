Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de liberali protesteaza, vineri, in fața Primariei Capitalei, fața de situația din București in ceea ce privește apa calda și caldura și ii cer primarului Gabriela Firea termene precise in ceea ce privește rezolvarea acestor probleme. Totul in condițiile in care avariile raportate…

- Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculata pentru luna octombrie 2019 de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) este de 33.235 lei brut, iar beneficiarul apartine de una din Casele locale de Pensii din Bucuresti, potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale…

- Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculata pentru luna octombrie 2019 de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) are un cuantum brut de 33.235 lei, iar beneficiarul apartine de una din Casele locale de Pensii din Bucuresti, potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei…

- Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculata pentru luna octombrie 2019 de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) are un cuantum brut de 33.235 lei, iar beneficiarul apartine de una din Casele locale de Pensii din Bucuresti, potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei…

- Vicepremierul Raluca Turcan a dat asigurari ca pensiile romanilor vor fi platite la timp și nu vor exista intarzieri nici in privința salariilor.Citește și: Gheorghe Piperea prezice efecte catastrofale ale 'aliantei' dintre Isarescu, Iohannis si Orban „Toate angajamentele asumate prin…

- "Incompetența ministrului Baubau, Violeta Alexandru, incepe sa ma sperie! Vrea sa rezilieze contractul intre Casa Nationala de Pensii si Posta Romana pentru plata pensiilor. Pe langa faptul ca ar falimenta Posta, companie de interes național și strategic, nu exista alternativa pentru plata tuturor…

- Noua guvernare liberala arata ca nu a glumit cand a anunțat evaluarea angajaților la stat. E alerta in tot sistemul public! Noul ministru al Muncii face controale inopinate chiar din primele zile de mandat. Vineri, Violeta Alexandru a mers la Casa Locala de Pensii Sector 6 București, dorind sa verifice…

- Violeta Alexandru, propunerea PNL pentru funcția de ministru al Muncii, a primit, miercuri, aviz negativ in comisiile de specialitate din Parlament.Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a fost in comisia in care șefa PNL București a fost audiata. Vasilescu a spus, miercuri seara,…