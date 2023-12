Intr-un interviu acordat recent, Mitropolitul Vladimir, liderul celei mai mari Biserici Ortodoxe din Moldova, afiliata Bisericii Ortodoxe Ruse, și-a exprimat loialitatea ferma fața de Rusia și a condamnat presa pentru presupusa sa implicare in divizarea credincioșilor in perioada premergatoare sarbatorilor de Craciun. Cu mai mult de 90% dintre locuitorii țarii identificandu-se ca creștini ortodocși, Biserica Ortodoxa are un rol semnificativ in peisajul spiritual al Moldovei . Totuși, discrepanțele dintre Mitropolia Moldovei, subordonata Bisericii Ruse, și Mitropolia Basarabiei, subordonata Bisericii…