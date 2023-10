Stiri pe aceeasi tema

- Compania nu a decis inca sa mearga mai departe, potrivit discutiilor interne recente. Cu toate acestea, de cel putin anul trecut, a discutat diferite optiuni pentru a rezolva penuria de cipuri AI scumpe pe care se bazeaza OpenAI, potrivit unor oameni familiarizati cu problema. Aceste optiuni au inclus…

- Școala 9 a testat inteligența artificiala (AI) a aplicațiilor OpenAI, Google și Snapchat, dandu-le sa rezolve probleme de informatica, matematica și un exercițiu de gramatica. Rezolvarile date de ei au fost confruntate cu rezolvarile corecte, iar apoi au fost introduse in aplicații de detectare a inteligenței…

- De asemenea, Meta nu a folosit chaturile private pe serviciile sale de mesagerie ca date de instruire pentru model si a luat masuri pentru a filtra detaliile private din seturile de date publice utilizate pentru instruire, a declarat presedintele pentru afaceri globale al Meta, Nick Clegg, vorbind in…

- Meta Platforms, compania-mama a Facebook, a lansat marti un model AI capabil sa traduca si sa transcrie vorbirea in zeci de limbi, un potential element de baza pentru instrumente care permit comunicarea in timp real intre limbi, transmite Reuters. Compania a declarat intr-o postare pe blog ca modelul…

- Pretul actiunilor Alphabet a ajuns la 132,58 de dolari la inchiderea pietei de vineri, reprezentand cel mai mare pret de inchidere din mai mult de un an. Google s-a confruntat cu multa atentie in acest an in ceea ce priveste sanatatea serviciului sau de cautare, din cauza pietei de publicitate digitala…

- OpenAI, Microsoft, Google, parte a grupului Alphabet, si Anthropic lanseaza un forum pentru a sprijini dezvoltarea sigura si responsabila a modelelor mari de invatare automata, au declarat miercuri lideri de top din industria inteligentei artificiale, transmite Reuters.Grupul se va concentra pe coordonarea…

- Companiile de inteligenta artificiala, intre care OpenAI, Google, parte a grupului Alphabet, si Meta Platforms si-au luat angajamente voluntare fata de Casa Alba de a implementa masuri precum marcarea continutului generat de inteligenta artificiala, pentru a ajuta la cresterea sigurantei tehnologiei,…

- Meta Platforms lanseaza o versiune comerciala a modelului sau de inteligenta artificiala open-source Llama, a anuntat marti compania, oferind startupurilor si altor afaceri o alternativa gratuita puternica la modelele scumpe vandute de OpenAI si Google, transmite Reuters, citat de news.ro.Noua versiune…