Stiri pe aceeasi tema

- Seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat ca Zaporojie, cea mai mare centrala nucleara din Europa aflata in Ucraina, ”este complet scapata de sub control” si a adresat un apel urgent Rusiei si Ucrainei pentru a permite expertilor sa viziteze rapid centrala,…

- Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca scut nuclear prin staționarea de trupe acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze la foc și riscand un teribil accident nuclear. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Washingtonul este…

- Directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), argentinianul Rafael Grossi, a avertizat luni in legatura cu faptul ca situatia de la centrala ucraineana Zaporojie, aflata sub control rusesc, este tot mai periculoasa si a insistat ca este necesar sa se permita accesul expertilor…

- Primarul orașului ucrainean Enerhodar, Dmitro Orlov, i-a acuzat pe soldații ruși ca folosesc centrala nucleara Zaporojie ca fortareața. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Explozii si tiruri de arme automate au fost auzite miercuri in Enerhodar – oras ocupat de trupele ruse – in zona unde se afla reactoarele centralei nucleare din Zaporojie (sudul Ucrainei), relateaza publicatia ucraineana Focus, citand mai multe conturi locale de Telegram. Potrivit unor martori, incidentul…

- Andriy Sevciuk, primarul instalat de Rusia in orasul ocupat Enerhodar, ar fi fost ranit in urma unei explozii, transmite BBC, preluat de hotnews.ro. Primarul ales al orasului, Dmytro Orlov - care se afla in prezent in apropiere, in Zaporojie, - a scris pe aplicatia de mesagerie Telegram ca Sevciuk si…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, vineri, in urma unui atac al armatei ruse asupra unui centru cultural care tocmai fusese reconstruit, afirma presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului Le Monde. Atacul cu racheta a vizat un centru cultural din oraselul Lozova, situat in…