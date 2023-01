Șeful AIE se așteaptă ca Rusia să piardă bătălia energetică Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, considera ca Rusia iși va pierde razboiul energetic cu Occidentul, declarand ca achizițiile de țiței ale Chinei și Indiei nu vor putea compensa scaderea livrarilor catre Europa, scrie hellenicshippingnews.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turbulentele produse de pan­demia de COVID in economia glo­bala si in societate, penuriile, crizele economice multiple, razboiul pornit de Rusia in Ucraina si ambi­tiile Chinei de a deveni superputere fac viitorul, chiar si cel pe termen scurt, sa fie nesigur. Fii la curent cu cele mai noi…

- Șeful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ''convins'' ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu "rabdare" si "perseverenta", in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Exporturile de petrol rusesc catre Uniunea Europeana au scazut in noiembrie cu 430.000 de barili pe zi, la 1,4 milioane de barili pe zi, fata de luna precedenta, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat, vineri, asupra riscurilor extinderii razboiului din Ucraina, subliniind ca Occidentul depune eforturi pentru evitarea unui conflict militar intre NATO si Rusia, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Europa ar trebui sa faca fata unei crize a aprovizionarii cu gaze in urmatoarele luni, datorita rezervelor considerabile, desi continentul s-ar putea confrunta cu o criza energetica mai mare in urmatoarea iarna, a avertizat seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, transmite AP,…

- Directorul CIA, Bill Burns, s-a aflat, marti, la Kiev pentru a se intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si cu omologii sai din serviciile de informatii, potrivit unui oficial american citat de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa cu 50 de miliarde de metri cubi in ultimele patru-cinci luni, iar la 1 octombrie scaderea a fost de 47%, a declarat șeful companiei Novatek, Leonid Mikhelson, vorbind la al XV-lea Forum Economic Eurasiatic de la Verona. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia va pierde in urmatorii ani pozitia de lider mondial in exportul de energie, din cauza consecintelor invaziei din Ucraina si in special ca urmare a reducerii vanzarilor de gaze in Europa, piata sa traditionala, potrivit Agentiei Internationale a Energiei (IEA), citata de EFE, informeaza Agerpres.…