Șefa Russia Today: Cine studiază în Occident merge direct în iad Margarita Simonian, șefa postului de televiziune rus Russia Today, a declarat intr-o emisiune TV de luni seara ca daca Rusia nu caștiga razboiul din Ucraina „se va termina rau pentru toata omenirea”. „Ei toți cred ca noi vom pierde și Occidentul va caștiga. Ei nu ințeleg ca asta este imposibil. Este pur și simplu imposibil, nu se va intampla niciodata”, spune Simonian. Laserul rușilor, doar propaganda. ”Nu suntem in Razboiul Stelelor” Șefa Russia Today susține ca „fie vom caștiga noi, fie se va termina rau pentru toata omenirea, nu exista nicio alta cale”. Meanwhile on Russian state TV: head… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

