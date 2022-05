Șefa ONAC, anchetată de DNA pentru contractele pandemiei cu achiziția de măști Procurorii anticorupție au inceput cercetarea penala pe numele șefei Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, Cornelia Nagy, intr-un dosar care vizeaza achiziția de maști de protecție in timpul pandemiei. Contractul, in valoare de 50 de milioane de lei, a fost incheiat cu firma Romwine&Cofee, pentru livrarea unui numar de 1.750.000 de masti FFP2 sau FFP3, la […] The post Șefa ONAC, anchetata de DNA pentru contractele pandemiei cu achiziția de maști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

