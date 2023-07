Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, sa atace la Curtea Constituționala legea privind reforma pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, adoptate de Parlament cu o zi in urma, conform unor surse judiciare. Magistrații instanței supreme – conduse de judecatoarea…

- Imaginile incredibile in Parlamentul Romaniei. Un deputat a fost surprins chiar in timpul sedintei numarand un teanc de bani, chiar in momentul in care se taiau pensiile speciale. Deputatul PSD, Aurel Nechita, a fost surprins cand numara un teanc de bani. Filmat minute in sir cautand prin geanta și…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, dupa ședința conducerii centrale a partidului, ca s-a votat ca deputații și senatorii partidului care nu voteaza proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor vor fi excluși din partid. ”Sunt convins ca veti intreba ce se intampla cu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv, ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare. ”Magistrații…

- „Inca o minciuna a ministrului Budai: nu a venit cu amendamentele promise la legea pensiilor speciale”, acuza liderii USR, care amintesc ca joi, in Parlament, ministrul Muncii ar fi trebuit sa depuna amendamentele agreate la legea pensiilor speciale. Reprezentanții USR susțin ca ministrul Marius Budai…

- USR anunța ca, in doar o saptamana, peste 52.000 de oameni au semnat pe site-ul lansat de formațiunea politica pentru campania de strangere de semnaturi pentru a pune presiune pe parlamentarii PSD si PNL sa desfiinteze pensiile speciale. „Guvernul PSD-PNL risca dezvoltarea Romaniei ca sa nu taie pensiile…

- Comisia Europeana nu este de acord cu modificarile trecute prin Senat la legea pensiilor. Coaliția PSD-PNL-UDMR trebuie sa o ia de la capat și sa respecte toate indicațiile din raportul Bancii Mondiale. Surse din Coaliție susțin ca oficialii europeni nu sunt de acord cu forma actuala a legii pensiilor…