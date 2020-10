In aceasta saptamana au loc, in format virtual, reuniunile anuale ale FMI si Bancii Mondiale, cea mai presanta chestiune fiind cum pot fi sustinute statele care au probleme. "Vom continua sa exercitam presiuni pentru a face si mai mult", a declarat Georgieva, in timpul unui summit online FT Africa. ”Voi implora pentru acordarea si mai multr subventii pentru tarile africane. Banca Mondiala are capacitatea de acordare a granturilor. Poate ca puteti face si mai mult ... iar donatorii bilaterali pot face mai mult in aceasta privinta ”, a spus Georgieva intr-o etalare publica neobisnuita a neintelegerilor…