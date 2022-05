Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca planuiește sa țina convorbiri telefonice cu omologii sai din Rusia și Ucraina in zilele urmatoare. El a adaugat ca spera ca apelurile ar putea duce la o intalnire a liderilor in Turcia, pentru a pune c

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Serviciile ucrainene de securitate (SBU) a publicat luni o inregistrare video in care apare deputatul Viktor Medvendciuk, un om de afaceri apropiat presedintelui rus Vladimir Putin care a fost arestat recent, in care cere ca, in schimbul eliberarii sale Rusia sa elibereze militari si civili din orasul…

- Mariupol, orașul asediat de ruși inca din primele zile ale invaziei și bombardat de-atunci zi și noapte, a devenit astazi un oraș al ruinelor. Noi imagini arata amploarea dezastrului din orașul-port de la Marea Azov, complet incercuit de trupele rusești. Blocuri și case distruse de bombardamente, mașini…

- Au trecut doua saptamani, de bombardamente si lupte intense, de cand Rusia a declansat invadarea Ucrainei. Ministrii de Externe ai celor doua tari, Dmitri Kuleba si Serghei Lavrov se intalnesc, astazi, in Turcia, pentru prima data de la inceputul razboiului, dar nimeni nu are mari asteptari de la aceasta…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina, care tine cu sufletul la gura lumea intreaga, este intr-a 12-a zi: incercarea de a securiza coridoarele umanitare a esuat, iar civilii din multe orase sunt prinsi sub bombe. La Mariupol, oras sub asediu fara apa si fara electricitate, situatia este din ce in ce mai…

- Washingtonul a respins apelul presedintelui Zelenski referitor la instituirea unei zone de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, explicand ca acesta ar reprezenta un pas catre un conflict direct intre SUA si Rusia, informeaza agerpres.ro.

- Analiza de Gheorghe Piperea, postata pe contul sau de Facebook: Milioane de oameni sunt in strada pentru a cere revenirea la normalitate, iar Macron, Trudeau, Scott Morrison, Biden eiusdem farinae ii “emmerdeaza” cu bate, arest, gaze lacrimogene și etichetari (“naziști”, “scursuri”, “dezgustatori” și…